Pensionist starb nach Sturz mit Fahrrad im Spital

Eine außer Dienst befindliche 35-jährige Polizisten und ihr 32-jähriger Lebensgefährte bemerkten am Samstag gegen 16.30 Uhr am Gehsteig an der stark frequentierten Salzburger Straße in Wels einen älteren Mann, der dort neben seinem Fahrrad lag und offensichtlich gestürzt war. Es handelte sich um einen 87-jährigen Welser. Weil der Mann keine Vitalzeichen zeigte, begannen die beiden sofort mit Erste Hilfe-Maßnahmen.