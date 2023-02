Umwelt-Affäre: Für diese Beteiligten wird es eng

Der Bundesrechnungshof deckte in seinem druckfrischen Sonderbericht zu UVP-Verfahren in der Steiermark, der der „Krone“ vorliegt, teils grobe Missstände auf - wir haben am Samstag darüber berichtet. Fragwürdige Geldflüsse und Bescheide wurden auf 104 Seiten transparent gemacht. Auf Ungereimtheiten stieß man etwa bei dem Projekt Koralm-Pumpspeicher (Foto).

(Bild: Sepp Pail)