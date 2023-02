„Das nächste Mal sind Sie fällig“

Eine Vorstrafe hat der Arbeitslose ja schon. Dass er während der Bewährungszeit wieder straffällig wurde, ist jetzt saublöd für ihn. Denn der Widerruf der viermonatigen bedingten Haft steht nun im Raum. Der Angeklagte nimmt es gelassen: „I woaß jo eh, dass i jetzt ins G’fängnis muaß. Aber es ischt halt alles in der letschta Zit ned so oafach gsi“, bereut der Angeklagte seine Tat. Und mit „ned oafach“ meint der Vater eines Buben die Beziehung zu seiner 27-jährigen Freundin. „I hon noch zehn Johr die falsche Frau kennaglernt. Zu viele Drogen und so weiter.“