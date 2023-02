Die Gelsensaison ist heuer bereits eröffnet

Die frühlingshaften Temperaturen mitten im Winter machen’s möglich: Ein deutlich vernehmbares Surren, ein verdächtiger Schatten an der Wand, ein nicht abklingen wollender Juckreiz auf der Haut: Die Gelsen sind los. Wer’s nicht glaubt, kann sich vom Experten eines Besseren belehren lassen. Biologe Klaus Zimmermann von der „inatura Dornbirn“ weiß, wie es in der Welt der Mücken derzeit aussieht, nämlich gar nicht übel: „Es gibt Arten, die gerne in isolierten oder zumindest halbisolierten Räumen, in Häusern oder Garagen, überwintern. Steigen die Temperaturen dort dann über zehn Grad Celsius, werden die Tiere aktiv - und können auf die Idee kommen, zu stechen.“