China-Waffen an Putin: Kiew warnt vor 3. Weltkrieg

Selenskyj: Kein Gespräch mit Putin, Treffen mit Xi möglich

Unterdessen bekräftigte Selenskyj zum Jahrestag des Kriegsbeginns sein striktes Nein zu einer Zusammenkunft mit Putin. Damit reagierte er am Freitag in Kiew auf einen Vorstoß des türkischen Staatschefs Recep Tayyin Erdogan, der Putin in einem Telefonat zu Verhandlungen bewegen wollte. Selenskyj äußerte diesbezüglich, er habe Erdogan schon vor Kriegsausbruch vorgeschlagen, Putin an den Verhandlungstisch holen, um einen großen Krieg zu verhindern.