Rätsel um an Land gespülte Metallkugel gelöst

Stadt „erleichtert, dass Ermittlungen zu Ende sind“

„Ich glaube, jeder in Hamamatsu war gleichzeitig besorgt und neugierig. Nun bin ich aber erleichtert, dass die Ermittlungsarbeiten zu Ende sind“, zitierten japanische Medien am Donnerstag einen Vertreter der Stadtverwaltung. So mancher Twitter-User macht sich nun über die japanischen Behörden lustig. „Ich kann es nicht fassen, dass offizielle Stellen eines Landes, das umgeben ist vom Meer, nicht erkennen können, dass es sich um eine Boje handelt“, so oder ähnlich klingen die Kommentare.