Intime Aufnahmen von Monroe-Ex jetzt im Museum

Parallel werden am Standort Rupertinum noch zwei weitere Ausstellungen präsentiert. In Zusammenarbeit mit Studierenden der Paris Lodron Universität beleuchtet man queeres und feministisches Publizieren in den Bereichen Kunst und Kultur. Besucher der Ausstellung dürfen auch eigene Ideen und Gedanken vor Ort verschriftlichen und in die Ausstellung mit einbringen.