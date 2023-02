Hier entsteht eine moderne Klinik mit Hotelcharme

Es soll auch nicht mehr lange dauern, denn bereits in einem Jahr sollte mit den Umbaumaßnahmen des Spitals in Feldkirchen begonnen werden. Angedacht sei ein Zubau sowie eine Aufstockung beim bestehenden Krankenhaus, das danach Hotelcharakter haben soll. Die Betten der Suchtklinik in Treffen und in Waiern werden zusammengeführt, sodass in der Tiebelstadt schließlich 124 Patienten untergebracht werden können.