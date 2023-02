Sohn lenkte Fahrzeug vom Beifahrersitz aus

Mit seinem Sohn am Beifahrersitz war am Mittwoch ein 61-jähriger Mann auf der Friesacher Bundesstraße Richtung Neumarkt unterwegs. Plötzlich verlor der Lenker wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein und so die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Sohn reagierte im richtigen Augenblick.