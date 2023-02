Nur jeder sechste von 12.000 Anrufern kommt durch

„Krone“-Kommentar: Die Botschaft hör ich wohl

Ja, es ist sicher komplizierter, als der Kunde glauben will. Aber es ist eben auffällig, dass Endverbraucherpreise, wenn der Weltmarkt steigt, auch rasch in die Höhe schnellen. Aber wenn die internationalen Märkte nachgeben, dies sich nicht so schnell niederschlägt.

Dass immer nur dann eingekauft wird, wenn es am teuersten ist und die Tanks immer voll sind, wenn es billiger wird - da muss Wolfgang Goethe herhalten: „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“

Gespannt dürfen wir auf die Bilanzen der Energieversorger warten und auf die Ankündigung, wohin die Gewinne fließen.