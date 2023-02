Wien: Millionenstrafe für Pittel + Brausewetter

Jahrelange Absprachen bei Preisen, Marktaufteilungen und Informationsaustausch mit Mitbewerbern in Bezug auf öffentliche und private Ausschreibungen: Nun hat die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) eine weitere Baufirma in Österreich zu einer Geldstrafe in Höhe von 4,8 Millionen Euro verdonnert.