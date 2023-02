RTL macht Ex-Kanzlerin zu Detektivin „Miss Merkel“

Prämisse für die fiktive Geschichte ist, dass Merkel in ihrer Rente in eine Kleinstadt in der Uckermark gezogen ist, wo sie mit ihrem Mann und dem Mops „Helmut“ lebt. Allerdings plagt sie etwas Langeweile. Als ein gewisser Freiherr Philip von Baugenwitz vergiftet in einem Schlossverlies gefunden wird, beginnt sie, auf eigene Faust zu ermitteln.