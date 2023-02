Vater vergewaltigte Tochter (16) in Wiener Wohnung

Endlich schlugen eine Ehefrau und ihre beiden Töchter (14 und 16 Jahre alt) in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim Fünfhaus am Dienstag gegen 13 Uhr Alarm: Der Familienvater wird beschuldigt, die drei Frauen geschlagen und mit dem Umbringen bedroht zu haben. Eine der Töchter soll der Mann sogar sexuell missbraucht haben.