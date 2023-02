Rumänische Einbrecherbande in Ilz gefasst

Eine kriminelle Bande brach in den vergangenen Monaten in drei Bundesländern in Geschäfte, Gasthäuser und Firmen ein. Nach einem Einbruch in Riegersburg (Steiermark) wurde der Bande schließlich im nahen Ilz das Handwerk gelegt. Zwei tatverdächtige Rumänen, deren Unterschlupf im steirischen Bruck war, sitzen nun in Oberösterreich in U-Haft.