Thiem in Rio auch im Doppel zum Auftakt draußen

Nach seiner Auftaktniederlage im Einzel ist Dominic Thiem beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro auch im Doppel in der ersten Runde gescheitert. Der 29-jährige Niederösterreicher musste sich mit seinem spanischen Partner Pedro Martinez am Dienstagabend gegen das Duo Francisco Cabral (Portugal) und Horacio Zeballos (Argentinien) mit 3:6,4:6 geschlagen geben.