Therapeut auf vier Pfoten im Frauenhaus Mödling

Eine bestimmte Aufgabe hat der siebenjährige Rüde nicht, er ist quasi ein Zusatzangebot. Sein Frauchen arbeitet im Frauenhaus als Sozialpädagogin und bezieht „Bruno“ in diversen Sitzungen mit ein. Während die Frauen mit den Betreuern bürokratische Angelegenheiten klären, setzt sie sich mit den Kindern in einen Kreis, jeder darf mit dem großen Stoffwürfel einmal würfeln. Immer mit dabei: Eine kleine Kiste mit verschiedenen Schubladen, auf denen Zahlen geschrieben sind. „Würfelt ein Kind eine Drei, dann gibt es ein Leckerli in die Schublade mit der Aufschrift ‚Drei‘. ‚Bruno‘ darf sich das Leckerli dann aus der Schublade herausholen. Die Kinder sind ihm dann so sehr nah“, schildert die Pädagogin.