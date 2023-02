Feuerwerksfabrik auf Java explodiert: Vier Tote

Eine laute Explosion schreckte die Bewohner des Dorfes Karangbendo in Ost-Java am Sonntagabend auf. Die Wucht der Detonation war so groß, dass 26 Häuser in einem Umkreis von rund 300 Metern beschädigt wurden. Dreizehn Bewohner wurden verletzt, darunter ein vier Monate alter Säugling, berichteten lokale Medien.