Handynotruf überführt Alkolenker ohne Führerschein

Der automatische Notruf seines Smartphones hat in der Nacht zum Dienstag einen führerscheinlosen Alkolenker überführt. Der aus Bad Hall stammende Mann hatte in einem Waldstück bei Sierning einen Unfall gebaut. Sein Mobiltelefon schlug automatisch Alarm. Er rief daraufhin beim Notruf an und beteuerte, es handle sich um einen Fehler. Die Streife war aber schon unterwegs - und stellte fest, dass der 39-Jährige keinen Führerschein, aber 0,9 Promille hatte.