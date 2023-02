Lenker unter Drogen? Tiroler Amtsarzt war zu lax

Unterwegs in Schlangenlinien, Unmöglichkeit auf einem Bein zu stehen - wegen Indizien wie diesen schalteten Tiroler Polizisten bei einem vermuteten Koks-Lenker und in zwei weiteren Fällen den Amtsarzt ein. Und ärgerten sich, als der Doktor in Diensten der Polizei offenbar zur Bagatellisierung neigte und keine weiteren Untersuchungen (etwa einen Bluttest) zur Fahrtauglichkeit vornehmen wollte.