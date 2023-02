Lesung von berührenden Geschichten über Demenz

Doch wie fühlen sich die Erkrankten selbst? Was geht in ihnen vor? Und wie lebt es sich seit dieser Diagnose im familiären Umfeld? Die Volkshilfe Kärnten hat das Thema Demenz zum Anlass genommen und im Konzerthaus Klagenfurt eine Lesung von Texten aus dem Sammelband „Du bist nicht allein“ und aus dem Buch „Ich bin, wer ich war“ veranstaltet. Dabei wurden Familiengeschichten von an Demenz erkrankten Menschen geschildert.