„Pendlern wird eine Top-Zugverbindung verwehrt!“

Ein neuer Schnellzug zwischen Lienz und Wien ist seit Winter 22/23 auf Schiene. Die Drautaler freuen sich darüber, einen Hacken gibt es jedoch: „Freitags hält der Zug in Greifenburg an, am Sonntag bei der Rückfahrt in die Bundeshauptstadt macht er bei uns aber nicht halt“, ärgert sich Gemeindechef Josef Brandner. „Das ist kurios. Somit wird vor allem Pendlern und Studenten eine Top-Zugverbindung verwehrt.“ Dem aber nicht genug: „Umso verwunderlicher ist, dass der Zug in der nächsten Gemeinde, also in Kleblach-Lind, ohnehin zwei Minuten halten muss, weil er abwarten muss, bis ein anderer Zug die Gleise frei macht.“ Auch dort sei kein Zustieg möglich.