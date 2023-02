22 Grad: So heiß war es noch nie im Tiroler Winter

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gibt es Temperaturaufzeichnungen. So weit wie am Samstag kletterte die Quecksilbersäule freilich noch nie in einem der Wintermonate Dezember, Jänner bzw. Februar nach oben – in ganz Tirol nicht! „Begünstigt wurde dieser Rekord durch den Föhn“, informiert Meteorologe Andreas Demel vom Wetterdienst UBIMET.