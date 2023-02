Viele Ideen fürs Donauufer wurden nie umgesetzt

VP und Grüne für teure Wasserbucht

Genauer: Er will, dass die finalen und konkreten Pläne zur Wasserbucht im Stadtsenat am 27. Februar auf den Tisch kommen. Denn trotz der zuletzt kolportierten Kosten von bis zu 10 Millionen Euro – mögliche Kontaminierungskosten des Bodens am Areal noch nicht eingerechnet – will Hajart wie Grünen-Chefin Eva Schobesberger am Projekt festhalten. Zudem erwägt er – wie berichtet – 700 Laufmeter Ufer, dort wo das Salonschiff „Florentine“ vor Anker liegt, zu pachten.