SV Ried gegen LASK - ab 17 Uhr LIVE

Schließlich bewahrheitete sich schon beim hitzigen 1:1 im ersten Saisonduell - samt den Ausschlüssen von LASK-Stürmer Marin Ljubicic (10.) und Ried-Verteidiger David Ungar (65.) - der Satz von den eigenen Derbygesetzen eindrucksvoll. Von der Papierform her ist die Sache freilich klar. Der LASK schaltete erst Austria Klagenfurt im Cup aus und feierte dann zum Frühjahrsauftakt der Liga in Altach ebenso einen 1:0-Erfolg. Am Samstag ist man wieder in der Fremde gefordert, nur eines von acht Auswärtspartien in dieser Saison ging bisher verloren.