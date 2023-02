Dornbirn mit neuem Leitbild und uraltem Slogan

Wer in den Geschichtsbüchern etwas nach hinten blättert, wird zu Herbert Sausgrubers Regierungszeiten schnell fündig. „Keinen Jugendlichen zurücklassen“ war sein Leitsatz in Sachen Ausbildung, den der damalige Landeschef in Kombination mit einem Ausbildungsversprechen mantraartig wiederholte. „Vorarlberg lässt kein Kind zurück“, predigten Sausgruber und Familienlandesrätin Greti Schmid so erfolgreich, dass auch Markus Wallner diese Initiative aufgriff. In Kooperation mit den Gemeinden soll es demnach spezielle Angebote in den Bereichen, Gesundheit so wie Soziales geben.