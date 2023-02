In Großarl treibt der Ärztemangel seine Blüten

Von 22. Juni bis 1. Juli wird es im Großarltal keinen Kassenarzt geben. Das Bundesheer will den Allgemeinmediziner Ernst Toferer zur Milizübung einziehen. Die „Krone“ berichtete. Der Arzt äußerte seinen Unmut darüber in einem Brief an seine Patienten. Das Bundesheer behauptet indes, bislang keinen persönlichen Antrag auf Befreiung erhalten zu haben.