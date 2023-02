Energiekosten: 141 Mio. Menschen droht Armutsfalle

Erfolge bei Armutsbekämpfung zunichtegemacht

Infolge dieser massiven Kostensteigerungen könnten weltweit zusätzlich 78 bis 141 Millionen Menschen in die extreme Armut getrieben werden, warnen die Forscher. So würden in armen Ländern, etwa die afrikanischen Staaten südlich der Sahara, die gestiegenen Lebenshaltungskosten „die hart erkämpften Erfolge beim Zugang zu Energie und bei der Armutsbekämpfung untergraben“, schreiben die Wissenschaftler in der Arbeit.