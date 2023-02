Mit 56 (!) räumt Kärntens Eishockey-Rambo noch auf

Auch heuer mischt Routinier Hermann Rasser in der Unterliga Ost noch voll mit. St. Salvator qualifizierte sich fürs Play-off, verlor aber im ersten Semifinale ohne ihn gegen Reifnitz 0:8. Fürs Hinspiel am Freitag hat er sich freigenommen. „Wir werfen noch einmal alles rein.“ Wenn die Temperaturen mitspielen, am Platz in St. Salvator gibt’s ja Natureis.