Aussprache endet in einer Schlägerei mit Familie

Weil ein 44-jähriger Mann Probleme mit der Freundin eines Bekannten (32) hatte, kam es am Dienstag gegen 21 Uhr in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt zu einem Treffen, das kurze Zeit später in einen heftigen Streit ausartete. Auch die Anwesenheit mehrerer Familienmitglieder des 32-Jährigen konnten ein Gerangel mit Verletzten nicht verhindern.