Appell vor Eröffnung: „Bitte zu Fuß in die Arena!“

Um Chaos zu verhindern, wird plädiert, mit den Öffis anzureisen. „Eine Seite der Ziegeleistraße wird als Busspur verwendet, es gilt Halte- und Parkverbot“, erklärt Oberst Heinz Felbermayr vom Stadtpolizeikommando, der fortführt: „Wer dort parkt, wird abgeschleppt!“ Mit der Busspur wolle man drohendes Chaos eindämmen, 14 Polizisten werden für Ordnung sorgen. „Das eine oder andere Problem wird aber beim ersten Spiel nicht zu verhindern sein“, so Felbermayr, der danach mit dem LASK eine Evaluierung durchführen will, auch hinsichtlich der bevorstehenden Länderspiele. Bei denen zudem eine Veranstaltung in der Linz-Arena stattfindet. „Für diese Besucher wird es keine Parkflächen geben, es ist umso wichtiger: Bitte zu Fuß kommen!“