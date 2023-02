Das Serviertablett mit dem Lenkrad getauscht

„Haben viel Verantwortung“

„Jetzt arbeite ich einmal in sechs Wochen am Wochenende“, so der Jungpapa. So glücklich er über seinen Umstieg ist, so sehr hat er einen „geheimen“ Wunsch: „Leider grüßen uns Busfahrer die einsteigenden Fahrgäste immer seltener. Das wäre ein Zeichen der Anerkennung, denn immerhin haben wir viel Verantwortung und bringen sie sicher ans Ziel.“