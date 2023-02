Arsenal gegen Manchester City ab 20.30 Uhr LIVE

In der englischen Fußball-Premier-League kommt es am Mittwochabend zum Gipfeltreffen zwischen Arsenal und Manchester City. Die zuletzt strauchelnden „Gunners“ führen auf dem Weg zum ersten Titelgewinn seit 19 Jahren die Tabelle drei Punkte vor dem amtierenden Meister an. Die Bilanz der vergangenen Jahre gegen die „Skyblues“ ist allerdings ernüchternd, der letzte Ligaerfolg der Londoner liegt schier ewig zurück.