More English at Upper Austria‘s Primary Schools

Internationales Angebot an Volksschulen

Zugleich soll das öffentliche internationale Schulangebot weiterentwickelt werden. Seitens der Bildungsdirektion OÖ wird es eine Initiative geben, die möglichst viele Schulstandorte motivieren sollte, englisch-sprachige Angebote zu entwickeln. Ziel ist es, dass zumindest in jeder Bildungsregion ein entsprechendes Angebot aufgebaut wird. Drei Modelle gibt es dafür, in steigender Intensität des Englisch-Engagements: „Volksschule mit bilingualem Angebot“, zertifizierte „Volksschulen mit Englisch-Schwerpunkt“ und „Internationale Volksschulen“. Letztere führen einen gesamten Klassenzug mit Englisch als Unterrichtssprache (ausgenommen das Pflichtfach „Deutsch“). In Linz an der VS 26 Harbachschule und an der VS 1 in Ried soll ein derartiges Angebot geschaffen werden. Ein durchgängiger Einsatz von Native Speakern pro Klasse ist dabei vorgesehen.