Diese Schwachstellen machen es Einbrechern leicht

Dämmerungszeit ist Einbruchszeit. Dieses „Sprichwort“ der Polizei gilt den ganzen Winter über. Auf der „Häuslbauer“-Messe in Innsbruck etwa informierten die Kriminalisten des Tiroler LKA an einem Stand und in Vorträgen darüber, wie man seine eigenen vier Wände bestmöglich schützt, und präsentierten interessante Zahlen.