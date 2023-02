Diesem Spieler streut Trainer Jaissle Rosen

Die Arbeitserlaubnis war erst nach dem Aus im Cup gegen Sturm Graz gekommen. Deshalb stand Sieben-Millionen-Mann Oscar Gloukh am Samstag zum ersten Mal für Red Bull Salzburg bei einem Pflichtspiel am Feld. Und der 18-Jährige stellte sein Talent als Einwechselspieler in 20 Minuten mit einigen gelungenen Aktionen unter Beweis.