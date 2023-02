Ausfall, Debütsieg und Weltcupticket in Griffweite

Am Sonntag hatten Wind und leichter Schneefall den Europacup-Damen am Bjelasnica bei Sarajevo (Bos) noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so wurden die zwei geplanten Super-Gs am Montag bei strahlendem Sonnenschein gefahren - mit großen Emotionen für Ländle-Lady Michelle Niederwieser.