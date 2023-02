Fliegende Möbel und klebrige Knete im Toihaus

Bunte Knete auf dem Boden, an den Händen, im Gesicht oder gar in den Haaren – was klingt wie eine Erzählung aus dem Arbeitsalltag einer Kindergärtnerin, ist im Toihaus Kunst. Das vermeintliche Chaos ist hier nämlich durchaus so gewollt. Denn ansprechen und zum Mitmachen anregen soll die Performance die Jüngsten: Kinder ab sechs Monaten.