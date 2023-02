Froschwanderung: Kein Schutz für die Helfer

Zaun-Kübel-Methode

Gut 150 freiwillige Helfer sammeln in Kärnten die Frösche und Kröten an den eigens zu deren Schutz aufgestellten Zäunen ein und bringen sie in Kübeln über die Straße. Die Frösche können ihren Weg zu ihren Laichgewässern ungefährdet fortsetzen. Knapp 100.000 Amphibien werden so Jahr für Jahr vor dem Tod auf der Straße bewahrt.

Etwa 50 Straßenabschnitte werden derart betreut. Die Froschwanderung ist meist im März, manchmal auch bis Anfang April zu erwarten. Die Arge NAturschutz koordiniert die Amphibienschutzaktion „Rettet die Frösche“.