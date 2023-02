5. Frauenmord ++ Gutachten entlastet Burgtheater

Am Sonntag wurde eine 19-Jährige mit einer Schneestange brutal erschlagen. Der Tatverdächtige: Wieder einmal ein guter Bekannter. Die 19-jährige Stefanie war mit ihrem späteren mutmaßlichen Mörder unterwegs ins Casino in Tschechien. Der 18-Jährige hat das Geld verspielt, wollte seinen Verlust zurückgewinnen. Die junge Frau wollte nachhause und dem 18-jährigen Samuel kein Geld borgen. Daraufhin soll er aggressiv geworden sein. Die Tat soll er seinem Bruder gestanden haben. Der junge Mann aus Ried wurde in Mauthausen festgenommen. Er leistete keinen Widerstand und gab die Tat zu, in seinem Auto wurden Blutspuren gefunden.