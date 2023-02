Wirecard-Vorstand gibt Kriminelle in der Firma zu

Scheingeschäfte statt Verlusten

2018 ging der Konzern an die Frankfurter Börse und war zeitweise mehr als 20 Milliarden Euro wert. Laut Anklage beruhten der Aufstieg und Brauns damaliger Reichtum auf Betrug. Mehrere Verdächtige sollen Umsätze in Milliardenhöhe erfunden, die Bilanzen gefälscht und die Kreditgebenden um über drei Milliarden Euro geprellt haben. Die erfundenen Gewinne wurden demnach als Erlöse sogenannter Drittpartner verbucht. Diese wickelten Zahlungen in Ländern ab, in denen der deutsche Konzern selbst keine entsprechende Lizenz hatte. Ohne Scheingeschäfte soll Wirecard Verluste geschrieben haben.