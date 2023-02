Wien: Aus Wut bewaffneten Auto-Raub frei erfunden

Spätnachts am 16. Jänner hatte die 30-Jährige in der Inspektion Hohenbergstraße in Meidling den angeblichen Auto-Raub zur Anzeige gebracht. „Nun wurde im Zuge der Ermittlungen durch das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, festgestellt, dass die Straftat erfunden worden war“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Montag.