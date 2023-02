Wird die Kommunikation miteinander aggressiver?

„Politik hat Vorbildrolle“

Vor allem die politische Kommunikation sorgte zuletzt für viel Aufregung. Ein FPÖ-Landesrat, der meinte, dass Wien ohne Schüler mit Migrationshintergrund noch Wien wäre. Auch die Menschenrechtskonvention wurde von FPÖ als auch ÖVP zuletzt immer wieder infrage gestellt. „Vereinfacht gesagt, denken wir heute nur mehr in Überschriften“, so Eisserer. „Das wir wirklich eintauchen in diese Schlagzeile oder in die Information, das fehlt heute leider Gottes.“ In der öffentlichen Kommunikation habe die Politik eine Vorbildrolle. Diese habe sie, in den letzten Jahren, laut Ansicht des Experten, nicht eingehalten.