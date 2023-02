Türsteher brach in Tirol Jugendlichem die Nase

Weil sich der junge Gast im Lokal in Mayrhofen (Tirol) nicht ordnungsgemäß verhalten hatte, warf ihn der Türsteher (37) am Freitagabend hinaus. Dabei verpasste er ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht und brach ihm unter anderem die Nase. In Fieberbrunn attackierte ein Unbekannter eine Urlaubergruppe aus Österreich.