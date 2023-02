So spektakulär war das Red Bull Play Streets

Zum bereits neunten Mal begeisterte der mittlerweile legendäre In-City-Slopestyle-Contest tausende Zuschauer. Angeheizt von der großartigen Stimmung, die im historischen Wintersportort herrschte, liefen die Rider zur Höchstform auf. Jesper Tjaeder aus Schweden beeindruckte auf der neuen innovativen Strecke die Judges mit seinen aufsehenerregenden Tricks am meisten und sicherte sich damit seinen zweiten Stern an der Wall of Fame. Matej Svancer aus Zell am See belegte den hervorragenden vierten Platz.