„So Ski fahren war nicht selbstverständlich“

Wenige Wochen vor der Ski-WM in Meribel/Courchevel hat die frisch gebackene Vize-Weltmeisterin Nina Ortlieb in Cortina einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Nach einer Gehirnerschütterung hing die Teilnahme in Frankreich am seidenen Faden. Umso erstaunlicher ist es, dass die 26-Jährige die Silbermedaille einfährt.