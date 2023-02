Trotz Schicksalsschlag: Rückkehr ins Rathaus

Rückweg mit Hürden

Der Weg zurück nach seinem Blutgerinnsel war mühsam. „Ich bin im Badezimmer umgekippt, war zwei Wochen im Tiefschlaf und fünf Wochen auf der Intensivstation. Dann kam die Rehabilitation in der Gailtal-Klinik. Mit hunderten PCR-Tests in der Coronazeit. Seit 1. März 2022 bin ich wieder daheim“, erzählt Geiger. Vor allem die linke Körperhälfte macht Probleme. Markus ist ständig in der Therapie. „Früher war ich beim KLC Leichtathlet und hab sogar einen Staatsmeistertitel gewonnen. Die Bewegung fehlt mir sehr.“