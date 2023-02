Familienvater und Arzt rettet Leben nach Beben

Mehrere Auslandseinsätze

Die nötigen Erfahrungen für die jetzige, heikle Türkei-Mission sammelte der Hauptmannarzt auf seinen Auslandseinsätzen am Golan, im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina oder in Mali. Und in seiner Freizeit unterstützt er zudem auch noch die burgenländischen freiwilligen Florianis als Landesfeuerwehrarzt. Sein Herz schlägt natürlich in erster Linie für seine Familie. Schließlich ist der 47-jährige Mediziner vierfacher Vater.