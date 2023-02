Verbesserte Simulationen, um Lawinen zu verstehen

Wie weit der Lawinenkegel reicht und welche zerstörerischen Auswirkungen er hat, fließt in die Planung von Schutzbauten ein. Das rund 750.000 Euro teure Projekt entstand in insgesamt drei Jahren in Kooperation mit dem Bundesforschungszentrum für Wald (BFW). Thomas Fischer, er leitet beim BFW den Bereich Naturgefahren, sprach die Komplexität der 3D-Simulationen an: „Es ist natürlich ein Unterschied, ob es sich um eine Staublawine oder eine Nassschneelawine handelt“, dies alles würde aber berücksichtigt werden.