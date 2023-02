„The Voice“-Star wurden bei Party Taferln geklaut

Ärgernis für „The Voice“-Star Alexander Eder in Linz - während er bei der Rox-Jubiläumsparty in der Innenstadt für Stimmung sorgte, hatten es „Souvenier-Jäger“ auf sein Wunschkennzeichen abgesehen. Dummer Streich oder sinnloser Diebstahl: Der Langfinger wird per Facebook gesucht.