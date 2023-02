„Komische Verletzung!“ Gegner attackiert Djokovic

„Eine neue Methode in Serbien“

Couacaud hätte zwar kein Recht, über die Verletzung zu urteilen, da er „weder sein Niveau, noch seine Pflege, noch seinen Körper“ habe. Die Nummer 169 der Welt meint jedoch, dass es einige Sachen gab, die „nicht logisch erscheinen.“, so der Franzose in „Tennis Actu“. Denn, ihm wurde „immer gesagt, man soll bei einer Verletzung nicht dehnen.“ Genau dies habe aber Djokovic immer wieder getan. „Da denkst du dir dann: Entweder haben sie in Serbien eine neue Methode oder es ist einfach komisch“, so Couacaud.